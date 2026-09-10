Nach schwachem Start Liebshausener verfallen noch nicht in Panik Michael Bongard 10.09.2026, 15:00 Uhr

i Für die SG Liebshausen um Leon Menk (rechts) soll nach vier Spielen ohne Sieg am Sonntag (13.30 Uhr) bei der SG Mülheim-Kärlich II der „große Wurf“ in Form von drei Punkten gelingen. B&P Schmitt

Wohin geht die Reise für die SG Liebshausen nach dem schwachen Saisonstart? Am Sonntag wollen die Hunsrücker bei der SG Mülheim-Kärlich II die Wende einläuten und die Abstiegszone verlassen.

Vier Punkte aus fünf Spielen und damit auf dem ersten Abstiegsplatz 13 – die SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach hat den Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga Mitte verpatzt. Die Wende soll am Sonntag (13.30 Uhr) bei der SG Mülheim-Kärlich II, die viel besser aus den Puschen kam, eingeläutet werden.







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