Nach schwachem Start
Liebshausener verfallen noch nicht in Panik
Für die SG Liebshausen um Leon Menk (rechts) soll nach vier Spielen ohne Sieg am Sonntag (13.30 Uhr) bei der SG Mülheim-Kärlich
Für die SG Liebshausen um Leon Menk (rechts) soll nach vier Spielen ohne Sieg am Sonntag (13.30 Uhr) bei der SG Mülheim-Kärlich II der „große Wurf“ in Form von drei Punkten gelingen.
B&P Schmitt

Wohin geht die Reise für die SG Liebshausen nach dem schwachen Saisonstart? Am Sonntag wollen die Hunsrücker bei der SG Mülheim-Kärlich II die Wende einläuten und die Abstiegszone verlassen.

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Vier Punkte aus fünf Spielen und damit auf dem ersten Abstiegsplatz 13 – die SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach hat den Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga Mitte verpatzt. Die Wende soll am Sonntag (13.30 Uhr) bei der SG Mülheim-Kärlich II, die viel besser aus den Puschen kam, eingeläutet werden.
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