Der FC Emmelshausen-Karbach II hat das einzige Hunsrück-Duell in der Bezirksliga Mitte mit 3:1 gegen die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal gewonnen. Bei den Gästen machte sich das Fehlen der etatmäßigen Torhüter deutlich bemerkbar.
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In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat die Oberliga-Reserve des FC Emmelshausen-Karbach gegen die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal mit 3:1 (3:0) im Hunsrück-Duell die Oberhand behalten. Mit ihren jeweils ersten Saisontreffern stellten Doppelpacker Ahmed Cheriff Midjiyawa und Mo Alhaj auf 3:0 zum Seitenwechsel.