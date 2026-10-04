Emmelshausen-Karbach II siegt Liebshausener Torwart-Experiment geht im Derby schief Sascha Wetzlar 04.10.2026, 10:10 Uhr

i Das 2:0 für den FC Emmelshausen-Karbach II: Ein harmloser Ball rutscht Marvin Schulzki durch die Hände. Wegen der Torwartproblematik stellte sich der Feldspieler und spielende Co-Trainer zwischen die Pfosten seiner SG Liebshausen. Das Experiment ging schief bei der 1:3-Niederlage der SG in Emmelshausen. hjs-Foto

Der FC Emmelshausen-Karbach II hat das einzige Hunsrück-Duell in der Bezirksliga Mitte mit 3:1 gegen die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal gewonnen. Bei den Gästen machte sich das Fehlen der etatmäßigen Torhüter deutlich bemerkbar.

In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat die Oberliga-Reserve des FC Emmelshausen-Karbach gegen die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal mit 3:1 (3:0) im Hunsrück-Duell die Oberhand behalten. Mit ihren jeweils ersten Saisontreffern stellten Doppelpacker Ahmed Cheriff Midjiyawa und Mo Alhaj auf 3:0 zum Seitenwechsel.







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