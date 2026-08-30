In der Fußball-Bezirksliga Mitte verliert Spitzenreiter Metternich nach zwei späten Gegentreffern überraschend die Tabellenführung. Trotz Pausenführung reichte es nur zu einem 2:2 gegen Liebshausen.
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Die einen freuten sich über einen unverhofften Punkt, die anderen haderten damit, einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben zu haben. In der Fußball-Bezirksliga Mitte musste sich der zuletzt so erfolgsverwöhnte FC Germania Metternich gegen die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal, aufgrund zweier später Gegentreffer, mit einem 2:2 (2:0)-Unentschieden begnügen und büßte somit die Tabellenführung ein.