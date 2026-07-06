11:0 gegen Metternich II Liebshausen macht’s im ersten Test zweistellig Michael Bongard 06.07.2026, 11:37 Uhr

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Klarer Testspielsieg für die SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach: Beim 11:0 gegen den FC Metternich II traf Florian Heyer gleich viermal.

Die Fußballer der SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach haben ihr erstes Testspiel haushoch gewonnen: Der Mitte-Bezirksligist schlug in Liebshausen den A-Klässler FC Metternich II 11:0 (3:0).Zur Pause stand es „nur“ 3:0, im zweiten Durchgang legten die Liebshausener dann noch acht Treffer nach gegen die Metternicher Reserve, die von Dennis Thiele und damit dem Sohn von Liebshausens Co-Trainer Marc Thiele trainiert wird.







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