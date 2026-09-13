Hunsrücker gewinnen mit 5:4
Liebshausen jubelt in Mülheim nach 2:4-Rückstand
Liebshausens Spielertrainer Simon Peifer (in Blau) attackiert hier den Mülheimer Ali Ibrahim (links), rechts beobachtet Ramel Ku
Liebshausens Spielertrainer Simon Peifer (in Blau) attackiert hier den Mülheimer Ali Ibrahim (links), rechts beobachtet Ramel Kudi die Szene – in einer abwechslungsreichen Partie setzten sich die Hunsrücker mit 5:4 durch.
René Weiss

Spannung und Torfestival in der Bezirksliga Mitte: Liebshausen dreht ein denkwürdiges 5:4 gegen Mülheim-Kärlich. Überraschender Auswärtserfolg nach Aufholjagd.

Lesezeit 2 Minuten
Neun Tore sind in der Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen der Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich und der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal gefallen. Nach ereignisreichen 90 Minuten, in denen es vor allem in der zweiten Halbzeit turbulent zuging, sicherten sich die Hunsrücker durch einen 5:4 (1:2)-Erfolg und einer sehenswerten Aufholjagd in der Schlussphase doch noch den ersten Sieg seit dem ersten Spieltag.
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