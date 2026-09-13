Hunsrücker gewinnen mit 5:4 Liebshausen jubelt in Mülheim nach 2:4-Rückstand Jan Müller 13.09.2026, 18:41 Uhr

i Liebshausens Spielertrainer Simon Peifer (in Blau) attackiert hier den Mülheimer Ali Ibrahim (links), rechts beobachtet Ramel Kudi die Szene – in einer abwechslungsreichen Partie setzten sich die Hunsrücker mit 5:4 durch. René Weiss

Spannung und Torfestival in der Bezirksliga Mitte: Liebshausen dreht ein denkwürdiges 5:4 gegen Mülheim-Kärlich. Überraschender Auswärtserfolg nach Aufholjagd.

Neun Tore sind in der Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen der Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich und der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal gefallen. Nach ereignisreichen 90 Minuten, in denen es vor allem in der zweiten Halbzeit turbulent zuging, sicherten sich die Hunsrücker durch einen 5:4 (1:2)-Erfolg und einer sehenswerten Aufholjagd in der Schlussphase doch noch den ersten Sieg seit dem ersten Spieltag.







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