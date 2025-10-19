Die Fußballer des TuS Mayen haben am Wochenende doppelt gefeiert: beim 1:0-Sieg über den SV Weitersburg und anschließend auf dem Lukasmarkt.
Ausgerechnet ein gebürtiger Mayener hat den TuS Mayen am zweiten Lukasmarktwochenende zumindest für eine Nacht zurück an die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Mitte geschossen. Leon Kohlhaas erzielte nach starker Vorarbeit von Simon Scheid den einzigen Treffer im Spiel gegen den SV Weiterburg und sicherte seinem Team somit einen knappen aber durchaus verdienten 1:0 (0:0)-Erfolg.