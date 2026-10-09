Binningen in Mendig Lauber hofft auf Rückkehr von Kasper im März Michael Bongard 09.10.2026, 16:03 Uhr

i Binningens Mittelfeldmann Carsten Kasper (in Blau) zog sich beim 2:1-Heimsieg gegen die SG Mülheim-Kärlich II eine Schultereckgelenksprengung zu und muss in zwei Wochen operiert werden. Der 33-jährige Kasper steht dem SVB erst nach der Winterpause wieder zur Verfügung. Sascha Berkele

Aufsteiger Binningen ist nach fast einem Drittel der Saison ordentlich unterwegs in der Bezirksliga Mitte, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nur einen Zähler. Die Partien bis zum Winter muss man aber ohne einen wichtigen Mann bestreiten.

Den ersten Heimsieg nach vier vergeblichen Anläufen hat der Debütant SV Binningen in der Fußball-Bezirksliga Mitte teuer bezahlt: Mittelfeld-Routinier Carsten Kasper (33) zog sich beim 2:1-Erfolg gegen die SG Mülheim-Kärlich II eine Schultereckgelenksprengung zu und wird in zwei Wochen operiert.







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