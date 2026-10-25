Beim spannenden Bezirksliga-Duell zwischen Mendig und Augst sorgte ein Last-Minute-Ausgleich für Freude bei der Eintracht – während die Westerwälder somit die letzte Chance auf einen Sieg im Oktober verpassten.
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Die einen ärgerten sich über einen verpassten Sieg, die anderen freuten sich über einen späten Ausgleich: Das 1:1 (0:1)-Unentschieden in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem SV Eintracht Mendig und der SG Augst, die somit den Oktober ohne Sieg beendete, sorgte für gemischte Gefühle.