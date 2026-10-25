1:1 fällt in 86. Minute Last-Minute-Treffer sichert Mendig Punkt gegen Augst Jan Müller 25.10.2026, 15:03 Uhr

i Über Freund und Feind hinweg landet der Ball im Augster Strafraum bei Damir Mrkalj (rechts in Weiß), verwerten konnte der Mendiger Spielertrainer diesen Ball aber nicht. Jörg Niebergall

Beim spannenden Bezirksliga-Duell zwischen Mendig und Augst sorgte ein Last-Minute-Ausgleich für Freude bei der Eintracht – während die Westerwälder somit die letzte Chance auf einen Sieg im Oktober verpassten.

Die einen ärgerten sich über einen verpassten Sieg, die anderen freuten sich über einen späten Ausgleich: Das 1:1 (0:1)-Unentschieden in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem SV Eintracht Mendig und der SG Augst, die somit den Oktober ohne Sieg beendete, sorgte für gemischte Gefühle.







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