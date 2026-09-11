Für den SV Binningen steht der kürzeste Auswärtstrip (Luftlinie neun Kilometer) in dieser Saison mit dem Gastspiel bei der SG Maifeld-Elztal an. Binningens Trainer Lars Lauber kann fast zu Fuß zum Spiel auf der Alm zwischen Gering und Kollig gehen.
Lesezeit 1 Minute
„Das ist kein normales Spiel für mich“, sagt Lars Lauber, Trainer des SV Binningen, vor dem Auswärts-Derby am Samstag (18 Uhr) am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte bei der SG Maifeld-Elztal auf der „Alm“ zwischen Gering und Kollig. Lauber wohnt in Mertloch und damit keine zwei Kilometer vom Spielort entfernt.