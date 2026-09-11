Maifeld-Elztal vs. Binningen Lars Laubers Rückkehr an die alte Wirkungsstätte Michael Bongard 11.09.2026, 13:53 Uhr

i Lars Lauber (Mitte) steht vor der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte: Der Trainer gastiert mit seinem Schlusslicht SV Binningen am Samstag (18 Uhr) auf der Alm zwischen Gering und Kollig beim Mitaufsteiger SG Maifeld-Elztal. Lauber lebt in Mertloch und hat die Elztaler bereits zweimal trainiert. Sascha Berkele

Für den SV Binningen steht der kürzeste Auswärtstrip (Luftlinie neun Kilometer) in dieser Saison mit dem Gastspiel bei der SG Maifeld-Elztal an. Binningens Trainer Lars Lauber kann fast zu Fuß zum Spiel auf der Alm zwischen Gering und Kollig gehen.

„Das ist kein normales Spiel für mich“, sagt Lars Lauber, Trainer des SV Binningen, vor dem Auswärts-Derby am Samstag (18 Uhr) am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte bei der SG Maifeld-Elztal auf der „Alm“ zwischen Gering und Kollig. Lauber wohnt in Mertloch und damit keine zwei Kilometer vom Spielort entfernt.







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