SV Binningen Lars Lauber weiß, wie man als Neuling die Klasse hält Michael Bongard 31.07.2026, 15:30 Uhr

i Der SV Binningen in der Saison 2026/27: (hintere Reihe, von links) Hendrik Wehner, Arlind Schmitt, Fabian Röhrig, Sven Straßen, Colin Laux, Dominik Hartmann, Max Regnier, Jonas Niederelz sowie (mittlere Reihe, von links) Wadim Bayev, Carsten Kasper, Otmar Ternes, Max Knieper, Mirco Mono (alle drei Vorstand), Lars Lauber (Trainer), Ingo Mono, Benny Scherf (beide Vorstand), Johannes Kirsch, Anton Ruf und (sitzend, von links) Markus Thönnes, Robin Blaschke, Lukas Thönnes, René Risser, Luis Ternes, Mike Lauxen, Nils Straßen, Mladen Markota, Lucas Etzkorn und Maxime Höger. Auf dem Foto fehlen Co-Trainer Jürgen Castor und Elias Ternes. Sascha Berkele

Euphorie in der Eifel: Der SV Binningen ist erstmals Teil der Bezirksliga Mitte und will das schwere Unterfangen Klassenverbleib stemmen. Als „Vorarbeiter“ fungiert Trainer Lars Lauber, der weiß, wie man als Neuling den Abstiegskampf angehen muss.

Neuer Verein in der Bezirksliga Mitte: Der SV Binningen spielt zum ersten Mal eigenständig im überkreislichen Fußball. Aber jeder „Fußball-Traditionalist“ im Rheinland kann mit dem Namen Binningen natürlich etwas anfangen.Im Eifel-Dorf wurde in den 1980er-Jahren hochklassiger Fußball geboten – und zwar als SG Forst/Binningen.







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