Euphorie in der Eifel: Der SV Binningen ist erstmals Teil der Bezirksliga Mitte und will das schwere Unterfangen Klassenverbleib stemmen. Als „Vorarbeiter“ fungiert Trainer Lars Lauber, der weiß, wie man als Neuling den Abstiegskampf angehen muss.
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Neuer Verein in der Bezirksliga Mitte: Der SV Binningen spielt zum ersten Mal eigenständig im überkreislichen Fußball. Aber jeder „Fußball-Traditionalist“ im Rheinland kann mit dem Namen Binningen natürlich etwas anfangen.Im Eifel-Dorf wurde in den 1980er-Jahren hochklassiger Fußball geboten – und zwar als SG Forst/Binningen.