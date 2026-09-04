Binningen gegen Rübenach Lars Lauber fordert „zwei gute Halbzeiten“ Michael Bongard 04.09.2026, 13:00 Uhr

i Zwei Bezirksliga-Tore hat der Neuling SV Binningen bisher auf dem Konto, eins davon gelang Mladen Markota (vorne) zum 1:1 in Weitersburg. Am Ende verlor Binningen aber mit 1:6. Am Sonntag (14.30 Uhr) begrüßt der SVB im Falkenroth den FV Rübenach. Wolfgang Heil

Rheinlandliga-Absteiger FV Rübenach ist am Sonntag um 14.30 Uhr zu Gast beim SV Binningen. Gibt es zum ersten Mal Zählbares für den Eifel-Gastgeber?

Nächste schwierige Aufgabe für Aufsteiger SV Binningen: Das Null-Punkte-Schlusslicht begrüßt am Sonntag um 14.30 Uhr am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte im heimischen Falkenroth den Rheinlandliga-Absteiger FV Rübenach.Die Rübenach sind als Tabellenvierter mit sieben Punkten ordentlich aus den Startlöchern gekommen, daheim (4:0 gegen Liebshausen, 7:2 gegen Neuwied) läuft es beim FVR aber deutlich besser als auswärts (2:2 in Mendig, ...







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