Rheinlandliga-Absteiger FV Rübenach ist am Sonntag um 14.30 Uhr zu Gast beim SV Binningen. Gibt es zum ersten Mal Zählbares für den Eifel-Gastgeber?
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Nächste schwierige Aufgabe für Aufsteiger SV Binningen: Das Null-Punkte-Schlusslicht begrüßt am Sonntag um 14.30 Uhr am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte im heimischen Falkenroth den Rheinlandliga-Absteiger FV Rübenach.Die Rübenach sind als Tabellenvierter mit sieben Punkten ordentlich aus den Startlöchern gekommen, daheim (4:0 gegen Liebshausen, 7:2 gegen Neuwied) läuft es beim FVR aber deutlich besser als auswärts (2:2 in Mendig, ...