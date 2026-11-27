Findet das Kellerduell SV Binningen gegen Rot-Weiss Koblenz II am Sonntag statt? Am Samstagmittag fällt eine Entscheidung, ob gespielt werden kann oder nicht. Indes hat Trainer Lars Lauber beim SVB seinen Vertrag verlängert.
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Findet das letzte Spiel des Jahres für den SV Binningen in der Fußball-Bezirksliga Mitte statt? Der Rasen im heimischen Falkenroth war am Freitag noch stellenweise gefroren. Am Samstagmittag soll spätestens eine Entscheidung fallen, ob das Heimspiel des Tabellenvorletzten SVB (15.