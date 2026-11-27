Wird am Sonntag gespielt? Lars Lauber bleibt Trainer beim SV Binningen Michael Bongard 27.11.2026, 15:05 Uhr

i Trainer Lars Lauber (rechts) und sein Co-Trainer Jürgen Castor (Zweiter von rechts) bleiben beim SV Binningen auch in der kommenden Saison am Ruder – egal, ob es dann Bezirksliga oder A-Klasse heißt. Jörg Niebergall

Findet das Kellerduell SV Binningen gegen Rot-Weiss Koblenz II am Sonntag statt? Am Samstagmittag fällt eine Entscheidung, ob gespielt werden kann oder nicht. Indes hat Trainer Lars Lauber beim SVB seinen Vertrag verlängert.

Findet das letzte Spiel des Jahres für den SV Binningen in der Fußball-Bezirksliga Mitte statt? Der Rasen im heimischen Falkenroth war am Freitag noch stellenweise gefroren. Am Samstagmittag soll spätestens eine Entscheidung fallen, ob das Heimspiel des Tabellenvorletzten SVB (15.







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