Beim 2:2 zwischen den Reserven des Ahrweiler BC und Rot-Weiss Koblenz sorgte der Platzverweis des Ahrweilers Busczek für Kopfschütteln. Dieser kassierte, nachdem er eine Flasche wegtrat, seinen zweiten Platzverweis der laufenden Saison.
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Das Reserve-Duell in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem Ahrweiler BC II und dem FC Rot-Weiss Koblenz II fand am Samstagabend keinen Sieger. 2:2 (1:1) hieß es nach 90 Minuten, in denen beide Mannschaften je eine Halbzeit lang den Ton angaben.