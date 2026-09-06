Gelb-Rot nach Flasche treten Kurioser Platzverweis beim Remis der Oberliga-Reserven Jan Müller 06.09.2026, 13:59 Uhr

i Auf dem engen Kunstrasenplatz in Ahrweiler gerieten die Spieler der Oberliga-Reserven von Rot-Weiss Koblenz (in grau) und des Ahrweiler BC (in rot) häufiger aneinander. Martin Gausmann

Beim 2:2 zwischen den Reserven des Ahrweiler BC und Rot-Weiss Koblenz sorgte der Platzverweis des Ahrweilers Busczek für Kopfschütteln. Dieser kassierte, nachdem er eine Flasche wegtrat, seinen zweiten Platzverweis der laufenden Saison.

Das Reserve-Duell in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem Ahrweiler BC II und dem FC Rot-Weiss Koblenz II fand am Samstagabend keinen Sieger. 2:2 (1:1) hieß es nach 90 Minuten, in denen beide Mannschaften je eine Halbzeit lang den Ton angaben.







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