Gelb-Rot nach Flasche treten
Kurioser Platzverweis beim Remis der Oberliga-Reserven
Auf dem engen Kunstrasenplatz in Ahrweiler gerieten die Spieler der Oberliga-Reserven von Rot-Weiss Koblenz (in grau) und des Ah
Auf dem engen Kunstrasenplatz in Ahrweiler gerieten die Spieler der Oberliga-Reserven von Rot-Weiss Koblenz (in grau) und des Ahrweiler BC (in rot) häufiger aneinander.
Martin Gausmann

Beim 2:2 zwischen den Reserven des Ahrweiler BC und Rot-Weiss Koblenz sorgte der Platzverweis des Ahrweilers Busczek für Kopfschütteln. Dieser kassierte, nachdem er eine Flasche wegtrat, seinen zweiten Platzverweis der laufenden Saison.

Lesezeit 2 Minuten
Das Reserve-Duell in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem Ahrweiler BC II und dem FC Rot-Weiss Koblenz II fand am Samstagabend keinen Sieger. 2:2 (1:1) hieß es nach 90 Minuten, in denen beide Mannschaften je eine Halbzeit lang den Ton angaben.
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