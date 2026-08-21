Am Mittwochnachmittag ging dann alles ganz schnell: Die Bezirksliga-Partie zwischen Emmelshausen-Karbach II und Rübenach wurde nach Karbach verlegt, weil der Kunstrasen des TSV Emmelshausen bis auf Weiteres gesperrt ist.
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Der Kunstrasenplatz des TSV Emmelshausen ist bis auf Weiteres gesperrt. „Wir wollen die Verantwortung wegen einer möglichen Verletzungsgefahr für unsere mehr als 350 Jugendspieler und die Aktiven der Männermannschaften nicht übernehmen. Hier geht erst mal keiner mehr drauf“, sagt Daniel Bernd, der Vorsitzende des Fußballklubs FC Emmelshausen-Karbach.