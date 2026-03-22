Erens sieht Rote Karte Kreils Verletzung überschattet Weitersburg-Triumph Daniel Fischer 22.03.2026, 21:19 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Ein packendes Fußballspiel in der Bezirksliga: Weitersburg triumphiert mit 4:0 über Westum. Eine frühe Rote Karte schwächt die Hausherren.

Der SV Weitersburg ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und nutzte eine über einstündige Überzahl zu einem am Ende deutlichen 4:0 (0:0)-Erfolg über den Abstiegskandidaten SG Westum/Löhndorf. Während Weitersburg damit im Rennen um den dritten Platz voll dabei bleibt, schwinden die Hoffnungen der Hausherren auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte immer weiter.







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