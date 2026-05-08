Fünf Punkte Abstand zum SVU Kracher an der Mosel: Mayen will Untermosel einholen Jan Müller 08.05.2026, 11:41 Uhr

i Marc Steil, Trainer des TuS Mayen, will noch einmal Druck auf den SVU ausüben. Jörg Niebergall

Die Entscheidung um die Meisterschaft in der Bezirksliga Mitte könnte an diesem Wochenende fallen. Aber nicht, wenn es nach Mayens Trainer Marc Steil geht. Die letzten Stimmen vor dem Kracher an der Mosel.

Der Tag der Entscheidung ist gekommen. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) gastiert der TuS Mayen im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte bei Tabellenführer SV Untermosel, mehr geht einfach nicht. Über viele Wochen führten beide Mannschaften die Liga im punktetechnischen Gleichschritt an, ehe vor allem die Mayener Niederlage bei der Reserve des FC Emmelshausen-Karbach dem SVU die alleinige Spitzenposition beschert hatte.







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