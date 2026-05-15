Metternich gegen Anadolu Koblenzer Bezirksligisten tüfteln schon am neuen Kader Lutz Klattenberg, Jan Müller 15.05.2026, 13:49 Uhr

i Laut Metternichs Trainer Leo de Sousa sind die Planungen für die kommende Saison so gut wie abgeschlossen. Hermann-Josef Stoffel

Bezirksligist FC Germania Metternich verabschiedet Vereinsikonen im letzten Heimspiel in der Kaul. Spannend: Anadolu Koblenz hat noch Chancen, nach oben anzugreifen. Beide Teams im Umbruch mit neuem Kader.

Das letzte Heimspiel der Saison 2025/26 trägt der Fußball-Bezirksligist FC Germania Metternich am Sonntag (15 Uhr) aus besonderem Grund in der altehrwürdigen Kaul aus. Bis dato absolvierte das Team von Trainer Leo de Sousa alle anderen Heimspiele auf dem benachbarten Kunstrasen im Trifter Weg, da aber gegen die Gäste von Anadolu Koblenz gleich drei langjährige Stützen, die zusammengenommen an der Marke von 900 Pflichtspielen kratzen, ...







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