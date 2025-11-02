SVU besiegt TuS mit 2:1 Klub von der Untermosel erobert Mayener Nettetal Jan Müller 02.11.2025, 12:19 Uhr

i Die Fußballer des SV Untermosel (in Rot) haben das Nettetal erobert und das Spitzenspiel der Bezirksliga Mitte beim TuS Mayen (in Schwarz) mit 2:1 gewonnen. Jörg Niebergall

Der Klub von der Mosel jubelte im Mayener Nettetal: Der SV Untermosel hat das Bezirksliga-Spitzenspiel gegen den TuS Mayen mit 2:1 gewonnen.

Der SV Untermosel hat das Gipfeltreffen der Fußball-Bezirksliga Mitte beim TuS Mayen für sich entschieden und thront nun mit drei Punkten Vorsprung als alleiniger Spitzenreiter auf dem ersten Platz. Vor 380 Zuschauern verdienten sich die Gäste im Mayener Nettetalstadion den 2:1 (2:0)-Sieg durch eine stärkere erste Halbzeit, die Hausherren versuchten in der zweiten Hälfte zwar alles, um den Pausenrückstand noch aufzuholen, haderten hinterher ...







