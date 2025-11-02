Der Klub von der Mosel jubelte im Mayener Nettetal: Der SV Untermosel hat das Bezirksliga-Spitzenspiel gegen den TuS Mayen mit 2:1 gewonnen.
Der SV Untermosel hat das Gipfeltreffen der Fußball-Bezirksliga Mitte beim TuS Mayen für sich entschieden und thront nun mit drei Punkten Vorsprung als alleiniger Spitzenreiter auf dem ersten Platz. Vor 380 Zuschauern verdienten sich die Gäste im Mayener Nettetalstadion den 2:1 (2:0)-Sieg durch eine stärkere erste Halbzeit, die Hausherren versuchten in der zweiten Hälfte zwar alles, um den Pausenrückstand noch aufzuholen, haderten hinterher ...