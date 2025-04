Vor dem direkten Duell haben den Sechsten FC Metternich und den Siebten SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen nur ein Punkt getrennt. Nun sind es vier Zähler Differenz, denn Metternich (bleibt Sechster mit sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsrang zwei und Rübenach) schlug Argenthal (runter auf Rang acht) mit 5:2 (3:1).

Auf dem Kunstrasen in der Metternicher Kaul ist es vor 140 Fans eine klare Sache für den Gastgeber FC gewesen. „Ich ärgere mich eigentlich nur darüber, dass es lediglich 5:2 ausging. Ohne Argenthal gegenüber despektierlich zu klingen: Wir hätten 8:1 oder 9:1 gewinnen müssen, die SG hat sehr viele Fehler gemacht, wir haben noch einige Großchancen ausgelassen“, sagte Metternichs Trainer Leo de Sousa. Argenthals Spielertrainer Simon Peifer konnte dem wenig entgegensetzen: „Metternich hat es einfach zu gut gemacht. Aber alle unsere Gegentore waren auch zu billig, immer nach dem gleichen Muster: Lange Bälle hinter unsere Kette, und dann wurde es gefährlich.“

Argenthaler kassieren nach Führung direkt den Ausgleich

Dabei hatte es für die Hunsrücker top begonnen. Nach zehn Minuten legte Linksaußen Daniel Römer den Ball zurück in den Rückraum zu Semih Backes, der keine Probleme hatte, das 0:1 zu erzielen (10.). „Aber dann ist das 1:1 zu schnell und zu einfach gefallen“, meinte Peifer. Einen Steilpass von Simon Wagner erlief Dennis Penk, umkurvte Argenthals Keeper Leon Roth und traf zum 1:1 eine Minute später. „Ich war mich noch über das 0:1 am Aufregen, da stand es auf einmal 1:1“, sagte de Sousa: „Ab dann waren wir voll da.“

Metternich stürzte Argenthal von der einen Verlegenheit in die andere. Die Tore fielen zwangsläufig: Fabien Fries stand nach 25 Minuten allein vor Roth, der noch parierte, aber Jannik Seitz staubte ins leere Netz zum 2:1 ab. Vor dem 3:1 war Fries wieder alleine durch und wurde von Roth im Strafraum gelegt, den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte selbst (34.). Nach der Pause erhöhte Metternich mit einem Doppelschlag: Nach 62 Minuten spielte Penk einen tollen Pass hinter die Argenthaler Abwehr, Leo Lohmer markierte das 4:1. Zwei Minuten später zog Moritz Pies aus 20 Metern ab, sein strammer Schuss landete im Netz zum 5:1 (64.). Metternich vergab weitere Chancen, Argenthal kam in der 88. Minute noch zum Ehrentreffer nach einem Abstauber von Leon Menk. 5:2 hieß es auch am Ende für klar bessere Metternicher.

Endres und Weirich werden Co-Trainer bei Metternich

„Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, wir hatten nur 13 Mann, und Metternich war klar stärker“, meinte Argenthals Peifer: „Die Niederlage werden wir schnell abhaken, denn am Ostersonntag kommt der Zweite Rübenach nach Liebshausen.“ Was geht noch für Metternich in dieser Saison? „Wir sind jetzt punktgleich mit dem Fünften Anadolu, unser Saisonziel lautete Top 5. Das wollen wir erreichen, um mit einem guten Gefühl in die neue Runde zu gehen“, sagt de Sousa, der Trainer bleibt, aber neue Assistenten bekommt. Simon Endres (spielte in der Jugend für den JFV Rhein-Hunsrück) und Artur Weirich (früher Spieler beim FC Karbach) werden Co-Trainer beim FCM.

FC Metternich – SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen 5:2 (3:1)

Metternich: Grube – Elkebir, Kimmel (71. Cholewa), Wans, Hankammer (82. Simsek), Wagner, Lohmer, Seitz (68. Brittner), Pies (65. Schmeel), Fries, Penk (63. Trieb).

Argenthal: Roth – Lorenz, Elz, M. Schulzki, Melsheimer, Wilhelm (65. Menk), Heydorn (65. Paul), Backes, Römer, Peifer, Wilki,

Schiedsrichter: Mario Schmidt (Daun).

Zuschauer: 140.

Tore: 0:1 Backes (10.), 1:1 Penk (11.), 2:1 Seitz (25.), 3:1 Fries (34., Foulelfmeter), 4:1 Lohmer (62.), 5:1 Pies (64.), 5:2 Menk (88.).