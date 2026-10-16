Emmelshausen-Karbach II kommt Kehrtwende des HSV Neuwied hat mehrere Faktoren René Weiss 16.10.2026, 12:44 Uhr

i Sebastian Seemann (Zweiter von links) trug sich in Liebshausen zuletzt als Joker von der Bank in die Torschützenliste ein. Auch die Umstellung Matthias Finks (ganz rechts) in die Offensive erwies sich als gute Idee. René Weiss

Mit dem FC Emmelshausen-Karbach II geht es für die „Deichstädter“ gegen die dritte von vier Zweitvertretungen in der Bezirksliga Mitte. Die beiden jüngsten Siege setzten eine neue Energie frei und resultierten aus ganz unterschiedlichen Faktoren.

Vor dem HSV Neuwied liegt das dritte Saisonspiel gegen eine Zweitvertretung, zum dritten Mal ist bei der Vorbereitung die Ungewissheit dabei, welche Unterstützung der Gegner von oben erhält. Gegen den FC Rot-Weiss Koblenz II (4:4) und die SG 2000 Mülheim-Kärlich II (0:1) erreichte der Heimatsportverein trotz Überlegenheit nicht die erwünschten Ergebnisse, jetzt hofft das Ensemble um Trainer Stefan Fink, dass es im Heimspiel gegen den FC ...







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