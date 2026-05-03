Für TuS ist das 2:2 zu wenig Karten-Flut in Mayen: Anadolu sieht siebenmal Rot Jan Müller 03.05.2026, 14:47 Uhr

i Armin Jusufi von Anadolu Koblenz schirmt den Ball gegen den Mayener Kaan Öztürk, der in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:2 traf, ab. Jörg Niebergall

Im turbulenten Bezirksliga-Duell zwischen TuS Mayen und Anadolu Koblenz flogen die Karten. Ein packendes 2:2 endete in einer Kartenflut, die sieben Platzverweise umfasste.

Das Fußballspiel mussten beide Klubs und Zuschauer erst einmal sacken lassen. In der Bezirksligapartie zwischen dem TuS Mayen und Anadolu Koblenz wurde der Sport am Samstagnachmittag fast schon zur Nebensache. Genauso wie der Fakt, dass die Hausherren durch das 2:2 (1:1) gegen die Gäste aus Koblenz aller Voraussicht nach endgültig alle Chancen auf die Meisterschaft verspielt haben.







Artikel teilen

Artikel teilen