Im turbulenten Bezirksliga-Duell zwischen TuS Mayen und Anadolu Koblenz flogen die Karten. Ein packendes 2:2 endete in einer Kartenflut, die sieben Platzverweise umfasste.
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Das Fußballspiel mussten beide Klubs und Zuschauer erst einmal sacken lassen. In der Bezirksligapartie zwischen dem TuS Mayen und Anadolu Koblenz wurde der Sport am Samstagnachmittag fast schon zur Nebensache. Genauso wie der Fakt, dass die Hausherren durch das 2:2 (1:1) gegen die Gäste aus Koblenz aller Voraussicht nach endgültig alle Chancen auf die Meisterschaft verspielt haben.