Aufsteiger Güls fährt zum SVW Kann Weitersburg den Rückstand zur Spitze verkürzen? Emily Klinkner, Matthias Schlenger 30.10.2026, 00:00 Uhr

i Der BSC Güls (blaue Trikots) will auch in Weitersburg etwas holen. Wolfgang Heil

Fußball-Bezirksligist Weitersburg hat die Spitze im Visier. Ein Sieg gegen den formstarken Aufsteiger Güls, der zuletzt dreimal in Folge gewann, könnte den Rückstand auf die Tabellenspitze auf drei Punkte verkürzen.

Gut möglich, dass das nächste Heimspiel von Fußball-Bezirksligist SV Weitersburg unter besonderen Vorzeichen steht. Denn mit einem Sieg über Aufsteiger BSC Güls (So., 15 Uhr) könnte man sich der Tabellenspitze ein gutes Stück annähern. Das wäre gegeben, wenn am Freitagabend das Spitzenspiel zwischen Rübenach und Metternich, die beide punktgleich auf den Rängen eins und zwei stehen, keinen Sieger finden sollte.







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