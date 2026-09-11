RWK II auf ungewohntem Belag Kann Koblenz gegen geschwächte Oberzissener punkten? Jan Müller 11.09.2026, 13:33 Uhr

i Niklas Hunold, Trainer von Rot-Weiss Koblenz II, sorgt sich um das Geläuf in Oberzissen. Jörg Niebergall

Am Sonntag gastiert die Oberliga-Reserve des Rot-Weiss Koblenz bei dem SV Oberzissen, der in dieser Woche unter Doppelbelastung steht. Die RW-Reserve muss auf Rasenplatz ihr können unter Beweis stellen.

In der Bezirksliga Mitte treffen am Sonntagnachmittag zwei Tabellennachbarn aufeinander. Um 15 Uhr empfängt der SV Oberzissen (12. Platz) den Aufsteiger FC Rot-Weiss Koblenz II (11.) auf dem heimischen Rasen. Für beide Mannschaften soll die Begegnung als Sprungbrett in Richtung einstelliger Tabellenplatz dienen, da beide bisher ergebnistechnisch nur punktuelle Erfolge feiern konnten.







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