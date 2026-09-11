RWK II auf ungewohntem Belag
Kann Koblenz gegen geschwächte Oberzissener punkten?
Niklas Hunold, Trainer von Rot-Weiss Koblenz II, sorgt sich um das Geläuf in Oberzissen.
Niklas Hunold, Trainer von Rot-Weiss Koblenz II, sorgt sich um das Geläuf in Oberzissen.
Jörg Niebergall

Am Sonntag gastiert die Oberliga-Reserve des Rot-Weiss Koblenz bei dem SV Oberzissen, der in dieser Woche unter Doppelbelastung steht. Die RW-Reserve muss auf Rasenplatz ihr können unter Beweis stellen. 

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In der Bezirksliga Mitte treffen am Sonntagnachmittag zwei Tabellennachbarn aufeinander. Um 15 Uhr empfängt der SV Oberzissen (12. Platz) den Aufsteiger FC Rot-Weiss Koblenz II (11.) auf dem heimischen Rasen. Für beide Mannschaften soll die Begegnung als Sprungbrett in Richtung einstelliger Tabellenplatz dienen, da beide bisher ergebnistechnisch nur punktuelle Erfolge feiern konnten.
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