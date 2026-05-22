Heimspiel zum Abschluss Kann der HSV Neuwied die 40-Punkte-Marke knacken? René Weiss 22.05.2026, 10:57 Uhr

i Der HSV Neuwied (blaue Trikots, hier im Spiel beim TuS Mayen) empfängt am Samstag die SG Augst und will die Saison mit einem Erfolg abschließen. Jörg Niebergall

Mit einem Heimspiel schließt der HSV Neuwied die Saison 2025/2026 ab. Am Samstag empfangen die Deichstädter die SG Augst Eitelborn. Das Team hat dabei noch ein großes Ziel vor Augen.

Am kommenden Sonntag jährt sich der Tag eines Meilensteins für den HSV Neuwied zum ersten Mal. Am 24. Mai 2025 schaffte der Heimatsportvereins dank eines 4:1-Siegs am letzten Spieltag den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Auf 39 Punkte verbesserte man sich damals im letzten Akt und hielt die SG Wallmenroth/Scheuerfeld sowie den TuS Montabaur hinter sich.







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