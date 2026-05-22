Mit einem Heimspiel schließt der HSV Neuwied die Saison 2025/2026 ab. Am Samstag empfangen die Deichstädter die SG Augst Eitelborn. Das Team hat dabei noch ein großes Ziel vor Augen.
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Am kommenden Sonntag jährt sich der Tag eines Meilensteins für den HSV Neuwied zum ersten Mal. Am 24. Mai 2025 schaffte der Heimatsportvereins dank eines 4:1-Siegs am letzten Spieltag den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Auf 39 Punkte verbesserte man sich damals im letzten Akt und hielt die SG Wallmenroth/Scheuerfeld sowie den TuS Montabaur hinter sich.