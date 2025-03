Koblenz. Der 21. Spieltag steht in der Fußball-Bezirksliga Mitte auf dem Programm. Und vor allem der Kampf um den zweiten Platz bleibt enorm spannend.

FV Rübenach – TuS Rheinböllen So., 15 Uhr

Mit dem Erfolg der Rübenacher bei der SG Maifeld-Elztal hat der FV nach zuvor zwei Niederlagen die Kurve bekommen und weiterhin beste Aussichten auf den zweiten Tabellenplatz. Diesen Relegationsplatz will der FV auf jeden Fall verteidigen. „Dazu sollten wir die Heimaufgabe gegen den Vorletzten aus Rheinböllen bewältigen“, fordert Rübenachs Trainer Benedikt Lauer einen Heimsieg. Er sagt auch klar: „Wir gehen als absoluter Favorit in das Spiel und das sollten wir auch zeigen. Zwar hat Rheinböllen kurzfristig den Trainer gewechselt, aber das darf keine Entschuldigung für meine Mannschaft sein. Wenn wir das auf den Platz bringen, was wir können, werden wir gewinnen“, sagt Lauer, dem der gesamte Kader zur Verfügung steht und der seine Wunschformation aufs Feld bringen kann.

SV Weitersburg – SV Anadolu Koblenz So., 15 Uhr

Ein offener Schlagabtausch wird in Weitersburg erwartet, wenn dort der SV Anadolu am Sonntag aufkreuzt. Die Gastgeber sind nach der Winterpause mit zwei Siegen gestartet und haben am Wochenende beim Spitzenreiter in Mendig verloren. „Wir haben ein Heimspiel und werden versuchen, die Partie erfolgreich zu bestreiten. Es wird nicht einfach, aber es ist auch nicht unmöglich, den Dreier zu holen“, sagt Weiterburgs Trainer David Koca.

Mächtig enttäuscht war Dzenis Ramovic nach der 0:1-Niederlage seiner Mannschaft im Heimspiel gegen Emmelshausen. Anadolu ließ die richtige Einstellung vermissen und konnte in keiner Phase an die gute Leistung vom 2:1-Sieg in Rübenach anknüpfen. „Es ist mir ein Rätsel, wie meine Mannschaft sich präsentiert hat. In Weitersburg müssen wir uns mächtig steigern, sonst holen wir dort nichts“, sagt Ramovic. Hoffnung macht ihm, dass am Sonntag Mumin Aga und sein Bruder Edis wieder zu Verfügung stehen.

FC Metternich – SV Untermosel So., 15 Uhr

Drei Siege nach der Winterpause haben das Metternicher Selbstbewusstsein enorm gestärkt. „Unser klares Ziel ist es, gegen Untermosel nachzulegen. Es ist ein Derby, und ich rechne mit einer entsprechenden Kulisse“, sagt Metternichs Trainer Leo de Sousa und ergänzt: „Wir werden versuchen, eine kleine Serie zu starten, wohlwissend, welch hohe Hürde der Aufsteiger darstellt. Es wird sicher nicht einfach, aber wir wollen den möglichen vierten Sieg nach der Winterpause holen.“ Untermosel Trainer Tobias Wirtz meint derweil: „Jahrelang haben wir gegen die Metternicher Zweite gespielt. Nun ist die Erste unser Gegner, das macht entsprechend Lust auf die Begegnung.“ Aber der SVU-Trainer, dessen Team zuletzt ein 1:3 gegen den SV Oberzissen kassierte, hat Respeckt vor der Germania: „Metternich ist eine der besten Mannschaften in der Bezirksliga und es macht totalen Spaß, gegen solche Mannschaften zu spielen. Die Germania geht als Favorit in das Spiel, aber wir wollen versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, uns entsprechend zu wehren. Vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung.“

SG Mülheim-Kärlich II – SV Eintracht Mendig So., 15 Uhr

Der 3:2-Erfolg über Ahrweiler hat den Hoffnungsfunken beim Mülheim-Kärlicher Trainer Marcus Fritsch und der Mannschaft glühen lassen. Am Sonntag wollen die Mülheim-Kärlicher möglichst nachlegen. Gegen den unangefochtenen Spitzenreiter aus Mendig ist dies ein Unterfangen, das fast unmöglich erscheint. „Wir haben nach der Winterpause aus drei Spielen vier Punkte geholt und sind auf einem guten Weg. Wir werden uns gegen Mendig nicht verstecken, sondern versuchen, unsere kleine Chance zu nutzen“, verspricht Fritsch, dass seine Mannschaft alles daran setzt, für eine Überraschung zu sorgen. Da die erste Mannschaft der SG bereits am Freitag spielt, besteht auch die Möglichkeit, dass Akteure aus dem Rheinlandligakader das Bezirksligateam verstärken.