Augst will Platz vier festigen Kadenbacher Kirmes-Kater ist für Reifenberg kein Alibi Marco Rosbach 08.05.2026, 12:34 Uhr

i Mit viel Rückenwind gehen Spielertrainer Robin Reifenberg und seine SG Augst Eitelborn in die letzten drei Saisonspiele. Marco Rosbach

Drei Punkte beträgt der Vorsprung der SG Augst auf den SV Anadolu Spor Koblenz, bei dem der Tabellenvierte am Sonntag antritt. Die eigene Position zu festigen, ist das erklärte Ziel der Westerwälder, die auf eine starke Serie zurückblicken.

An Selbstvertrauen mangelt es den Fußballern der SG Augst Eitelborn vor dem Endspurt in der Bezirksliga Mitte wahrlich nicht. Er wolle sich nach Möglichkeit mit neun Punkten aus den letzten drei Spielen verabschieden, meinte Spielertrainer Robin Reifenberg (geht zur SG Altendiez/Gückingen) nach dem jüngsten 4:0-Derbysieg gegen den SV Weitersburg.







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