In der Bezirksliga Mitte triumphiert SV Untermosel mit einem 3:1 über FC Metternich, angetrieben von A-Jugend-Talenten. Die ungeschlagene Serie der Gäste endet.
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Meister SV Untermosel hat seine Erfolgssaison in der Fußball-Bezirksliga Mitte standesgemäß beendet. Zum Abschluss gab es einen 3:1-Sieg im Topspiel gegen den Tabellendritten FC Metternich. Besonders erfreulich aus Sicht der Moselaner: Die drei Treffer erzielten zwei A-Jugendspieler, die in der kommenden Saison fest zum Kader der ersten Mannschaft gehören werden.