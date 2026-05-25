Metternicher Siegesserie reißt Jugend forscht: Meister SVU gewinnt letztes Saisonspiel Daniel Fischer 25.05.2026, 11:32 Uhr

i Untermosel-Trainer Tobias Wirtz (links, nach dem Sieg gegen Mayen) konnte nach einer unterirdischen Leistung gegen Augst zum Abschluss der Saison noch einmal einen Sieg feiern. Wolfgang Heil

In der Bezirksliga Mitte triumphiert SV Untermosel mit einem 3:1 über FC Metternich, angetrieben von A-Jugend-Talenten. Die ungeschlagene Serie der Gäste endet.

Meister SV Untermosel hat seine Erfolgssaison in der Fußball-Bezirksliga Mitte standesgemäß beendet. Zum Abschluss gab es einen 3:1-Sieg im Topspiel gegen den Tabellendritten FC Metternich. Besonders erfreulich aus Sicht der Moselaner: Die drei Treffer erzielten zwei A-Jugendspieler, die in der kommenden Saison fest zum Kader der ersten Mannschaft gehören werden.







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