Mörschbach gegen Weitersburg Joker Knop gelingt in der 90. Minute noch das 4:4 Joachim Jörg 19.04.2026, 20:48 Uhr

i Torschützen im Laufduell: Mörschbachs Robin Gründer (links) und Weitersburgs Scarly Köhler (rechts) trafen beide beim unterhaltsamen 4:4 im Argenthaler Waldstadion. B&P Schmitt

Dass bei der Partie Mörschbach gegen Weitersburg viele Tore fallen würden, damit war im Vorfeld zu rechnen. Und die beiden starken Angriffsreihen lieferten mit dem 4:4 dann auch entsprechend ab.

Die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal siegt wieder nicht zu Hause und kommt nicht in die gewohnte heimische Erfolgsspur zurück: Nach der 1:2-Heimniederlage im Hunsrück-Derby gegen die Reserve des FC Emmelshausen-Karbach in der Fußball-Bezirksliga Mitte spielte das Team von Spielertrainer Simon Peifer am 25.







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