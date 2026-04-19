Mörschbach gegen Weitersburg
Joker Knop gelingt in der 90. Minute noch das 4:4
Torschützen im Laufduell: Mörschbachs Robin Gründer (links) und Weitersburgs Scarly Köhler (rechts) trafen beide beim unterhalts
Torschützen im Laufduell: Mörschbachs Robin Gründer (links) und Weitersburgs Scarly Köhler (rechts) trafen beide beim unterhaltsamen 4:4 im Argenthaler Waldstadion.
B&P Schmitt

Dass bei der Partie Mörschbach gegen Weitersburg viele Tore fallen würden, damit war im Vorfeld zu rechnen. Und die beiden starken Angriffsreihen lieferten mit dem 4:4 dann auch entsprechend ab.

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Die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal siegt wieder nicht zu Hause und kommt nicht in die gewohnte heimische Erfolgsspur zurück: Nach der 1:2-Heimniederlage im Hunsrück-Derby gegen die Reserve des FC Emmelshausen-Karbach in der Fußball-Bezirksliga Mitte spielte das Team von Spielertrainer Simon Peifer am 25.

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