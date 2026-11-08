Früh Elfmeter verschossen, spät das 0:1 kassiert: Der SV Binningen hat das Kellerduell gegen den Ahrweiler BC II verloren und hat nun schon sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.
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So nah haben Freud und Leid nach Abpfiff beieinander gelegen: Der SV Binningen verlor auch das Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den Ahrweiler BC II unglücklich mit 0:1 (0:0). Kapitän Joel Ley köpfte in der dritten Minute der Nachspielzeit das Siegtor für die Gäste, die nach dem dritten wichtigen Dreier in Folge aus dem Jubeln gar nicht mehr herauskommen.