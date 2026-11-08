Ahrweiler BC II gewinnt 1:0 Joel Ley versetzt Binningen spät per Kopf Nackenschlag Michael Bongard 08.11.2026, 20:12 Uhr

i Der SV Binningen (in Blau, mit Colin Laux) musste sich im Kellerduell gegen den Ahrweiler BC II um Ebrima Demba spät mit 0:1 geschlagen geben. Sascha Berkele

Früh Elfmeter verschossen, spät das 0:1 kassiert: Der SV Binningen hat das Kellerduell gegen den Ahrweiler BC II verloren und hat nun schon sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

So nah haben Freud und Leid nach Abpfiff beieinander gelegen: Der SV Binningen verlor auch das Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den Ahrweiler BC II unglücklich mit 0:1 (0:0). Kapitän Joel Ley köpfte in der dritten Minute der Nachspielzeit das Siegtor für die Gäste, die nach dem dritten wichtigen Dreier in Folge aus dem Jubeln gar nicht mehr herauskommen.







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