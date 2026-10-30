„6-Punkte-Spiel“ gegen Neuwied Jetzt gilt’s für den SV Binningen Michael Bongard 30.10.2026, 15:25 Uhr

i Sechs Punkte würde Lars Lauber, Trainer des SV Binningen (hier mit seinem Spieler Max Regnier), gerne in den nächsten beiden Heimspielen gegen die Abstiegskonkurrenten HSV Neuwied und Ahrweiler BC II „verbuchen“. Sascha Berkele

Der SV Binningen kann mit einem Heimsieg am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den HSV Neuwied mit dem Gast die Tabellenplätze tauschen und vorübergehend die Abstiegszone in der Bezirksliga Mitte verlassen.

Jetzt gilt’s für den SV Binningen: Der November beginnt für den Fußball-Bezirksligisten mit einem richtungsweisenden Heimspiel-Doppelpack gegen die Abstiegskonkurrenten HSV Neuwied und Ahrweiler BC II. Ahrweiler II kommt am kommenden Sonntag (8. November) ins Falkenroth, an diesem Sonntag ist jedoch erst einmal um 14.







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