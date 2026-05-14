Nach der knappen Niederlage im Spitzenspiel hofft Mayen in der Entscheidungsrunde auf den Aufstieg in die Rheinlandliga. Zuerst aber sind noch zwei Partien zu absolvieren, den Anfang macht das Heimspiel gegen Neuwied.
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Die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist seit dem vergangenen Wochenende entschieden. Der TuS Mayen zog im direkten Duell gegen den SV Untermosel in einer dramatischen Begegnung den Kürzeren (0:1) und war so gezwungen, die Feierlichkeiten der Moselaner in der Zuschauerrolle zu betrachten.