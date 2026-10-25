Letzte Saison 25 Treffer Jeremy Heyer könnte Metternich mehrere Wochen fehlen Tim Hammer 25.10.2026, 19:15 Uhr

i Jeremy Heyer (links) im Einsatz. Wegen einer Verletzung könnte er jetzt mehrere Wochen ausfallen. Wolfgang Heil

Im Pokal gegen Höhr-Grenzhauen musste er bereits verletzt rausgenommen werden. Jetzt bekam Jeremy Heyer gegen Weitersburg einen weiteren Schlag auf den Knöchel.

Jeremy Heyer donnerte nach seiner Auswechslung im Bezirksligaspiel gegen den SV Weitersburg (1:1) seinen Schuh voller Enttäuschung gegen die Bande. Keine Viertelstunde zuvor war er erst eingewechselt worden. Humpelnd ging sein Griff direkt an den linken Knöchel, an dem er zuvor von einem Gegenspieler getroffen worden war.







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