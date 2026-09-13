SVO gewinnt 3:2 gegen RWK
Jannik Schneider erleidet Schien-und Wadenbeinbruch 
SVO-Spieler Mustafa Madanoglu (am Ball) besorgte mit seinem Eckball die Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Oberzissene
SVO-Spieler Mustafa Madanoglu (am Ball) besorgte mit seinem Eckball die Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Oberzissener.
Martin Gausmann

Was für eine unheimliche Serie: Es ist bereits der dritte Schien- und Wadenbeinbruch bei den Oberzissenern in zwei Saisons.

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Der SV Oberzissen hat sich in der Bezirksliga Mitte den zweiten Saisonsieg gesichert, allerdings wurde dieser Erfolg teuer erkauft. Gegen die Oberligareserve des FC Rot-Weiss Koblenz behielt der SVO vor heimischer Kulisse und bei schwierigen Platz- und Wetterbedingungen knapp mit 3:2 (2:1) die Oberhand, verlor dabei aber auch Stammkraft Jannik Schneider, der mit Schien- und Wadenbeinbruch länger fehlen wird.
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