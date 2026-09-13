Was für eine unheimliche Serie: Es ist bereits der dritte Schien- und Wadenbeinbruch bei den Oberzissenern in zwei Saisons.
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Der SV Oberzissen hat sich in der Bezirksliga Mitte den zweiten Saisonsieg gesichert, allerdings wurde dieser Erfolg teuer erkauft. Gegen die Oberligareserve des FC Rot-Weiss Koblenz behielt der SVO vor heimischer Kulisse und bei schwierigen Platz- und Wetterbedingungen knapp mit 3:2 (2:1) die Oberhand, verlor dabei aber auch Stammkraft Jannik Schneider, der mit Schien- und Wadenbeinbruch länger fehlen wird.