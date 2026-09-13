SVO gewinnt 3:2 gegen RWK Jannik Schneider erleidet Schien-und Wadenbeinbruch Jan Müller 13.09.2026, 19:30 Uhr

i SVO-Spieler Mustafa Madanoglu (am Ball) besorgte mit seinem Eckball die Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Oberzissener. Martin Gausmann

Was für eine unheimliche Serie: Es ist bereits der dritte Schien- und Wadenbeinbruch bei den Oberzissenern in zwei Saisons.

Der SV Oberzissen hat sich in der Bezirksliga Mitte den zweiten Saisonsieg gesichert, allerdings wurde dieser Erfolg teuer erkauft. Gegen die Oberligareserve des FC Rot-Weiss Koblenz behielt der SVO vor heimischer Kulisse und bei schwierigen Platz- und Wetterbedingungen knapp mit 3:2 (2:1) die Oberhand, verlor dabei aber auch Stammkraft Jannik Schneider, der mit Schien- und Wadenbeinbruch länger fehlen wird.







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