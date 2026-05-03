Absteiger-Duell endet 6:0 In Urbar und Oberwinter übernehmen bald neue Trainer Tim Hammer 03.05.2026, 19:02 Uhr

i Urbars Jakov Serdarusic (rotes Trikot, hier im Spiel gegen Oberwesel) steuerte einen Treffer beim 6:0 bei. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Im Bezirksliga-Absteigerduell feiert Urbar einen 6:0-Kantersieg gegen Oberwinter. Rudelbildung sorgt für Aufregung, während die Vorbereitungen auf die A-Klasse laufen.

Das Duell zwischen den beiden bereits als Absteiger feststehenden Fußball-Bezirksligisten FC Urbar und dem TuS Oberwinter endete überraschend hoch mit 6:0 (3:0) für die Hausherren. Auf dem Urbarer Kunstrasenplatz sahen die Zuschauer kein qualitativ hochwertiges Spiel, aber eines, das gerade mit Blick auf den bevorstehenden Gang beider Mannschaften in die A-Klasse für Gesprächsstoff sorgte.







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