Comeback erfreut Oberwinter In Oberzissen treffen sich zwei Überraschungsteams Lutz Klattenberg, Jan Müller 08.11.2024, 15:52 Uhr

i Dane Irmgartz (beim Kopfball im Spiel gegen Rheinböllen/2:2) wird am Sonntag beim ABC II gegen Rübenach ebenso ausfallen wie Sebastian Sonntag und Haris Modronja. Dafür kehrt Kapitän Finn Götte in den Kader zurück. Vollrath

Während der TuS Oberwinter und der SV Oberzissen an diesem Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Mitte Heimrecht haben, muss die Reserve des Ahrweiler BC auswärts ran.

Ahrweiler/Oberwinter/Oberzissen. Für den TuS Oberwinter hat es in der Fußball-Bezirksliga Mitte zuletzt beim 1:2 in Weitersburg einiges gegeben, was nicht so toll war. Aber zumindest ein Comeback hat Trainer Cornel Hirt positiv gestimmt. Im anstehenden Heimspiel will sich der TuS nun Luft nach unten verschaffen.

