Mörschbach beim HSV Neuwied In Oberwesel wird eine Serie reißen Michael Bongard 08.05.2026, 15:51 Uhr

i Mörschbachs Jonas Korbion (links) bejubelte beim 3:3 gegen Untermosel sein erstes Bezirksliga-Tor, als Joker traf er zum zwischenzeitlichen 2:2. Beim Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) beim HSV Neuwied rückt Korbion in die Startelf, auch weil Semih Backes gesperrt ist. B&P Schmitt

In der Bezirksliga Mitte kann am 28. Spieltag die letzte Entscheidung fallen: Wenn Untermosel im Hit gegen Mayen gewinnt, dann sind die Kobern-Gondorfer Meister. Für Oberwesel und Mörschbach geht es nur noch um Platzierungen.

In der Fußball-Bezirksliga Mitte sehnt sich die SG Viertäler Oberwesel nach dem ersten Heimsieg. Vielleicht klappt es am 28. und drittletzten Heimspiel mit einem Dreier gegen Mitabsteiger SG Westum. Die SG Mörschbach gastiert beim HSV Neuwied.SG Viertäler Oberwesel – SG Westum/Löhndorf (So.







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