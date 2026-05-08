In der Bezirksliga Mitte kann am 28. Spieltag die letzte Entscheidung fallen: Wenn Untermosel im Hit gegen Mayen gewinnt, dann sind die Kobern-Gondorfer Meister. Für Oberwesel und Mörschbach geht es nur noch um Platzierungen.
Lesezeit 2 Minuten
In der Fußball-Bezirksliga Mitte sehnt sich die SG Viertäler Oberwesel nach dem ersten Heimsieg. Vielleicht klappt es am 28. und drittletzten Heimspiel mit einem Dreier gegen Mitabsteiger SG Westum. Die SG Mörschbach gastiert beim HSV Neuwied.SG Viertäler Oberwesel – SG Westum/Löhndorf (So.