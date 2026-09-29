In der Bezirksliga Mitte wird die Tabelle mit dem Wiederholungsspiel Binningen gegen Oberzissen am Mittwoch in Kaisersesch begradigt. Mit einem Heimsieg könnte Binningen nach Punkten mit dem rettenden Ufer (Platz zwölf) gleichziehen.
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Wiederholungsspiel in Kaisersesch: Am Mittwoch (20 Uhr) begrüßt der Aufsteiger SV Binningen in der Fußball-Bezirksliga Mitte den SV Oberzissen. Am 23. August standen sich beide in Binningen am dritten Spieltag nur 17 Minuten gegenüber, dann brach sich der Oberzissener Maximilian Lochner das Wadenbein.