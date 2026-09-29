Nach Abbruch am 23. August In Kaisersesch: Neuauflage Binningen gegen Oberzissen Michael Bongard 29.09.2026, 14:47 Uhr

i Nur 17 Minuten dauerte am 23. August die Partie zwischen Binningen (in Blau, von links mit Johannes Kirsch und Arlind Schmitt) und Oberzissen, dann wurde das Match nach einer schweren Verletzung von Gäste-Akteur Maximilian Lochner bei Stand von 0:0 abgebrochen. Am Mittwoch (20 Uhr) steigt das Wiederholungsspiel in Kaisersesch, weil es in Binningen kein Flutlicht gibt. Sascha Berkele

In der Bezirksliga Mitte wird die Tabelle mit dem Wiederholungsspiel Binningen gegen Oberzissen am Mittwoch in Kaisersesch begradigt. Mit einem Heimsieg könnte Binningen nach Punkten mit dem rettenden Ufer (Platz zwölf) gleichziehen.

Wiederholungsspiel in Kaisersesch: Am Mittwoch (20 Uhr) begrüßt der Aufsteiger SV Binningen in der Fußball-Bezirksliga Mitte den SV Oberzissen. Am 23. August standen sich beide in Binningen am dritten Spieltag nur 17 Minuten gegenüber, dann brach sich der Oberzissener Maximilian Lochner das Wadenbein.







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