In der Rückrunde unterschätzt die SG Augst niemand mehr

Die SG Augst war in der Hinrunde eine der positiven Überraschungen in der Bezirksliga Mitte. Im letzten Heimspiel des Jahres gilt es, den erfolgreichen Weg zum Rückrunden-Start fortzusetzen. An den Gegner hat der Aufsteiger gute Erinnerungen.
Dass die SG Augst als Tabellendritter in die Rückrunde der Bezirksliga Mitte starten würde, war am zweiten August-Wochenende noch nicht abzusehen. Doch einige Konkurrenten trauten dem Aufsteiger aus dem Westerwald schon früh zu, eine gute Rolle zu spielen.