Letztes Heimspiel des Jahres In der Rückrunde unterschätzt die SG Augst niemand mehr 21.11.2025, 12:51 Uhr

i Einer der Erfolgsgaranten im Team der SG Augst: Lennox Simon (am Ball) führt mit 13 Treffern die Torjägerliste der Bezirksliga Mitte an. Marco Rosbach

Die SG Augst war in der Hinrunde eine der positiven Überraschungen in der Bezirksliga Mitte. Im letzten Heimspiel des Jahres gilt es, den erfolgreichen Weg zum Rückrunden-Start fortzusetzen. An den Gegner hat der Aufsteiger gute Erinnerungen.

Dass die SG Augst als Tabellendritter in die Rückrunde der Bezirksliga Mitte starten würde, war am zweiten August-Wochenende noch nicht abzusehen. Doch einige Konkurrenten trauten dem Aufsteiger aus dem Westerwald schon früh zu, eine gute Rolle zu spielen.







