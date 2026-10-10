Oberliga-Reserven-Duell In der Bezirksliga trifft Ahrweiler auf Emmelshausen Jan Müller 10.10.2026, 10:00 Uhr

i Spielszene aus der Begegnung des Ahrweiler BC II (rote Trikots) und des SV Oberzissen (in grün). Am Sonntag geht es für die Oberliga-Reserve der Ahrweiler zum FC Emmelshausen-Karbach II. Martin Gausmann

Spieler, die im Oberliga-Kader kaum oder nicht zum Zug kommen, sollen sich in der zweiten Mannschaft wieder in den Fokus spielen.

Die zweite Mannschaft des Ahrweiler BC gastiert am Sonntag (15 Uhr) in der Bezirksliga Mitte im Duell der Reserven bei der Oberligavertretung des FC Emmelshausen-Karbach. Während der ABC jedoch vornehmlich auf junge Nachwuchstalente aus der eigenen Jugend setzt, gleicht das Team der Hausherren eher weniger einem klassischen Unterbau, da Emmelshausen-Karbach II einige erfahrene Kicker, die schon viele Jahre in der Bezirksliga oder höher aktiv ...







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