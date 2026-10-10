Spieler, die im Oberliga-Kader kaum oder nicht zum Zug kommen, sollen sich in der zweiten Mannschaft wieder in den Fokus spielen.
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Die zweite Mannschaft des Ahrweiler BC gastiert am Sonntag (15 Uhr) in der Bezirksliga Mitte im Duell der Reserven bei der Oberligavertretung des FC Emmelshausen-Karbach. Während der ABC jedoch vornehmlich auf junge Nachwuchstalente aus der eigenen Jugend setzt, gleicht das Team der Hausherren eher weniger einem klassischen Unterbau, da Emmelshausen-Karbach II einige erfahrene Kicker, die schon viele Jahre in der Bezirksliga oder höher aktiv ...