Bezirksliga-Abstiegskampf In Ahrweiler hapert es weiter in der Defensive Jan Müller 23.10.2026, 13:31 Uhr

i In der Offensive hat die Oberliga-Reserve vom Ahrweiler BC keine Probleme: Aron Seck erzielt das 1:0 gegen Güls. Martin Gausmann

Ahrweiler BC II kämpft gegen Neuwied im Abstiegskampf der Bezirksliga. Trotz starker Offensive mit Jarzombek und Seck als Top-Torschützen drückt der Schuh in der Defensive. Wer gewinnt das entscheidende Duell?

. Der Aufsteiger Ahrweiler BC II tut sich, wie schon beim ersten Aufstieg vor zwei Jahren, in der Bezirksliga Mitte schwer. Nach ordentlichem Saisonbeginn und vier Partien ohne Niederlage ist die Truppe von Trainer Ricardo Ribeiro mittlerweile auf Platz 14 rangierend in der Realität des Abstiegskampfes angekommen.







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