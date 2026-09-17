Spielabbruch in Neuwied In 85. Minute ist zwischen dem HSV und Güls Feierabend Thomas Hardt 17.09.2026, 07:24 Uhr

i In einer hitzigen Partie mit vielen Karten führte der BSC Güls (in Blau) beim HSV Neuwied mit 3:1. Doch dann war vorzeitig Feierabend. Jörg Niebergall

Bunt war’s auf dem Platz durch viele Karten und laut. Dazu gab’s vier Tore und einige hitzige Szenen. Dass nach 85 Minuten Feierabend war zwischen dem HSV Neuwied und dem BSC Güls, sorgte nach dem Spielabbruch für Gesprächsbedarf auf allen Seiten.

Spielabbruch in der Bezirksliga Mitte zwischen dem HSV Neuwied und dem BSC Güls: In der 85 Minute, als die Gülser mit 3:1 führten, wurde es plötzlich laut im BSC-Strafraum. Schiedsrichter Leo Glabach (Saffig), der bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Feld bereits zwölf Gelbe Karten und eine Ampelkarte gezückt hatte und zudem die jeweiligen Bänke verwarnte, lief zum Ort des Geschehens, merkte, dass er nicht beruhigen konnte, und schickte deshalb ...







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