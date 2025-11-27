Untermosel erwartet Urbar Im Duell in Kobern-Gondorf sind Rollen klar verteilt Daniel Fischer, Lutz Klattenberg 27.11.2025, 12:31 Uhr

i Einmal mehr mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung will der SV Untermosel gegen Schlusslicht FC Urbar überzeugen und für einen erfolgreichen Jahresabschluss in Kobern-Gondorf sorgen. Wolfgang Heil

Für den SV Untermosel ist es der Abschluss eines erfolgreichen Jahres in der Bezirksliga, während der FC Urbar noch zweimal spielt und dann nach einer sehr kräftezehrenden Zeit besonders froh über die dann anstehende Winterpause ist.

Im Duell „Spitzenreiter gegen Schlusslicht“ trifft der SV Untermosel am Sonntagnachmittag (15 Uhr) auf Aufsteiger FC Urbar. Nicht nur aufgrund der Tabellensituation, sondern auch mit Blick auf den klaren Erfolg im Hinspiel geht der SVU im letzten Spiel des Jahres in der Fußball-Bezirksliga Mitte als haushoher Favorit ins Spiel.







