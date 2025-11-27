Im Duell in Kobern-Gondorf sind Rollen klar verteilt

Für den SV Untermosel ist es der Abschluss eines erfolgreichen Jahres in der Bezirksliga, während der FC Urbar noch zweimal spielt und dann nach einer sehr kräftezehrenden Zeit besonders froh über die dann anstehende Winterpause ist.
Lesezeit 2 Minuten
Im Duell „Spitzenreiter gegen Schlusslicht“ trifft der SV Untermosel am Sonntagnachmittag (15 Uhr) auf Aufsteiger FC Urbar. Nicht nur aufgrund der Tabellensituation, sondern auch mit Blick auf den klaren Erfolg im Hinspiel geht der SVU im letzten Spiel des Jahres in der Fußball-Bezirksliga Mitte als haushoher Favorit ins Spiel.