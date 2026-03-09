Heimniederlage für Neuwied
HSV verliert 1:4 und schaut direkt nach vorn
Die SG 2000 Mülheim-Kärlich II (blaue Trikots) erwischte gegen den HSV Neuwied einen starken Tag und fügte den Deichstädtern ein
Die SG 2000 Mülheim-Kärlich II (blaue Trikots) erwischte gegen den HSV Neuwied einen starken Tag und fügte den Deichstädtern eine 1:4-Niederlage zu.
Jörg Niebergall

In seinem Heimspiel gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich kassierte der HSV Neuwied eine klare Niederlage. Das nächste Spiel in der Bezirksliga steht für den HSV aber schon am Mittwoch bevor.

Lesezeit 2 Minuten
Nach dem guten Gefühl nach der Vorbereitungsphase und dem 6:2-Auswärtssieg beim FC Urbar vor einer Woche hielt beim HSV Neuwied am Sonntag wieder Enttäuschung Einzug. Im wichtigen Sechs-Punkte-Spiel der Fußball-Bezirksliga Mitte musste sich der Heimatsportverein auf dem heimischen Kunstrasenplatz mit 1:4 (0:1) der Zweitvertretung der SG 2000 Mülheim-Kärlich geschlagen geben.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga MitteSport

Top-News aus dem Sport