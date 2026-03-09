Heimniederlage für Neuwied HSV verliert 1:4 und schaut direkt nach vorn René Weiss 09.03.2026, 15:14 Uhr

i Die SG 2000 Mülheim-Kärlich II (blaue Trikots) erwischte gegen den HSV Neuwied einen starken Tag und fügte den Deichstädtern eine 1:4-Niederlage zu. Jörg Niebergall

In seinem Heimspiel gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich kassierte der HSV Neuwied eine klare Niederlage. Das nächste Spiel in der Bezirksliga steht für den HSV aber schon am Mittwoch bevor.

Nach dem guten Gefühl nach der Vorbereitungsphase und dem 6:2-Auswärtssieg beim FC Urbar vor einer Woche hielt beim HSV Neuwied am Sonntag wieder Enttäuschung Einzug. Im wichtigen Sechs-Punkte-Spiel der Fußball-Bezirksliga Mitte musste sich der Heimatsportverein auf dem heimischen Kunstrasenplatz mit 1:4 (0:1) der Zweitvertretung der SG 2000 Mülheim-Kärlich geschlagen geben.







Artikel teilen

Artikel teilen