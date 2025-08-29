Testspiele sind mit Pflichtspielen nur bedingt vergleichbar. Doch wenn der HSV Neuwied bei der SG Mülheim-Kärlich II antritt, könnte entscheidend sein, wer aus den vielen Begegnungen in der Vorbereitung die besseren Schlüsse zieht.

Testspiele zwischen dem HSV Neuwied und der SG 2000 Mülheim-Kärlich II gehörten in den zurückliegenden Jahren häufig zum Vorbereitungsprogramm beider Mannschaften und dienen HSV-Trainer Stefan Fink als Maßstab für die Entwicklung seiner Mannschaft. „Am Anfang haben wir in der Regel verloren, aber mit der Zeit haben wir uns immer näher herangearbeitet und später auch Siege eingefahren“, lässt er die Partien Revue passieren. Vor wenigen Wochen trennten sich beide Teams mit einem torlosen Unentschieden. „Wir sind inzwischen auf Augenhöhe angekommen. Deshalb erwarte ich am Sonntag auch ein offenes Spiel“, so Fink weiter.

Spätere Anstoßzeit wegen Überschneidung

Die Partie der Bezirksliga Mitte auf dem Mülheim-Kärlicher Kunstrasenplatz beginnt erst zu einem ungewohnt späten Zeitpunkt um 17.30 Uhr, weil zuvor noch das Rheinlandliga-Team der SG 2000 an gleicher Stelle im Einsatz ist. In Anbetracht der ursprünglichen Terminüberschneidung – zunächst war das Spiel auf dem Hybridrasen wenige Meter weiter zur gleichen Zeit wie das Rheinlandliga-Duell angesetzt – einigten sich beide Seiten bereits Anfang der Woche auf eine spätere Anstoßzeit.

„Das kann man nicht beeinflussen. Deshalb schauen wir auf uns selbst.“

Stefan Fink, Trainer HSV Neuwied

Fink spricht beim Gastgeber, wie es für eine Zweitvertretung typisch ist, von einer Wundertüte, weil immer Verstärkung von oben einkalkuliert werden muss. So traf beim 3:2-Sieg der SG 2000 gegen Anadolu Koblenz Hendrik Hillen dreimal. „Das kann man nicht beeinflussen. Deshalb schauen wir auf uns selbst“, betont der Neuwieder Coach. Dabei kommt das Gespräch auf die Folgen des Rheinlandpokal-Zweitrundenspiels gegen die SG 06 Betzdorf am Mittwochabend (1:3). Kurz vor Schluss sah Sascha Kaiser die Rote Karte und wird am Sonntag fehlen. Auch Matthias Fink, Yannick Engel (beide Urlaub) und Jonas Triesch (verletzt) stehen nicht zur Verfügung. „Wir werden trotzdem wieder eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen“, ist sich Fink sicher.