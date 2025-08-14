„Wir freuen uns darauf, (...) wieder etwas Neues auf der Fußball-Landkarte kennenzulernen.“ Das sagt HSV-Neuwied-Trainer Stefan Fink. Die Deichstädter sind bereit für das erste Auswärtsspiel. Jonas Trieschs Ausfall trübt die gute Stimmung.

Den Routenplaner hat Stefan Fink bereits bemüht – so wie es eben üblich ist, wenn zum ersten Mal eine Reise an einen Spielort ansteht, an dem man zuvor noch nicht Halt gemacht hat. Das Ziel am frühen Samstagabend für Trainer Fink und seinen Fußball-Bezirksligisten HSV Neuwied: Üxheim. Eine 1300-Einwohner-Gemeinde im Vulkaneifel-Kreis, wenige Kilometer vor der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. „Rund eine Stunde Fahrzeit für uns“, weiß Fink. Ansonsten kann der frühere Torwart berichten, dass er im Auswärtsspiel beim TuS Ahbach einen „Gegner mit sicherlich reichlich Qualität“ erwartet, der am 1. Spieltag in Kobern-Gondorf immerhin mit 3:1 gegen den SV Untermosel gewann.

„Es wird für uns im Vordergrund stehen, auf unsere eigenen Stärken zu bauen“, kündigt Fink an. „Wir freuen uns darauf, am Samstag wieder etwas Neues auf der Fußball-Landkarte kennenzulernen und unseren HSV auch über die heimischen Grenzen hinaus bekanntzumachen.“ Ahbach ist das Pendant zu den Neuwiedern. Der Meister der A-Klasse Eifel in der Saison 2022/23 rückte vor der Saison genauso wie Neuwied aus dem Osten als Staffelwechsler in die Mitte-Staffel.

Gegner wollten eigentlich in der Vorbereitung testen

Dabei wäre das Premierenduell fast schon in der Saisonvorbereitung zustande gekommen. Seitens der Ahbacher hatte man während der Sommerpause beim Heimatsportverein wegen eines möglichen Testspiels angefragt. „Sie wollen mal gegen einen neuen Gegner ran. Davon bin ich auch ein großer Freund“, schildert der Neuwieder Trainer. Zur Austragung kam die anvisierte Partie nicht. Auch, weil der Spielplan der Bezirksliga-Mitte das Liga-Duell für diesen frühen Zeitpunkt vorsah.

Die 1:3-Niederlage auf eigenem Platz gegen den stark einzuschätzenden FC Germania Metternich hat die Stimmung bei den Neuwiedern nicht getrübt. Fink: „Wenn wir das 2:0 nachgelegt hätte, wozu wir auf jeden Fall die Chancen besaßen, hätte ich gerne gesehen, wie Metternich damit zurechtkommt.“

i Jonas Triesch (rechts im weißen Trikot, hier im Rheinlandpokalspiel beim SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach) wird dem HSV Neuwied fehlen. Der vielseitig einsetzbare Offensivmann brach sich im Training den Innenknöchel. René Weiss

In einer intensiven Trainingseinheit mit hoher Beteiligung am Dienstag hatte Fink einen guten Eindruck von seiner Mannschaft. Doch dieser wurde sieben Minuten vor dem Ende erheblich getrübt. Der flexibel einsetzbare und immer zuverlässige Jonas Triesch, der beim 3:0-Sieg im Rheinlandligaspiel beim SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach zwei Tore für die Deichstädter erzielte, zog sich einen Bruch des Innenknöchels zu und wird längere Zeit ausfallen. Das Röntgen am Mittwoch brachte diese Diagnose hervor. „Jonas ist ein Spieler, den man als Trainer am liebsten immer auf dem Platz haben will, weil er so vielseitig ist. Aber wir werden es mit unserem breiten Kader sicherlich auch schaffen, ihn zu ersetzen“, so Fink.

Die in der Sommerzeit üblichen urlaubsbedingten Abwesenheiten halten beim HSV noch ein wenig an. Marius Christ und Jonas Esper sind aus diesem Grund am Samstag nicht dabei, dafür steht Neuzugang Fabian Weber wieder zur Verfügung.