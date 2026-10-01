Spielabbruch wirkt noch nach HSV Neuwied wehrt sich gegen Wertung des Güls-Spiels René Weiss 01.10.2026, 14:39 Uhr

i Das Spiel des HSV Neuwied (in Weiß) gegen den BSC Güls wurde in der 85. Minute abgebrochen. Inzwischen liegt die Wertung der Spruchkammer vor, doch damit ist das Verfahren nicht beendet. Jörg Niebergall

Eigentlich hätte der HSV Neuwied genug damit zu tun, sich auf das Heimspiel gegen Mendig vorzubereiten, um wichtige Punkte einzufahren. Doch im Hintergrund schwelt die Debatte um das abgebrochene Heimspiel gegen Güls. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Chancen waren mehr als genug da, aber der Ball wollte einfach nicht über die Torlinie der SG 2000 Mülheim-Kärlich II. „Das Spielglück war nicht auf unserer Seite. Das muss man sich erarbeiten, und zwar über einen längeren Zeitraum. Am Sonntag haben wir damit angefangen“, sagt Stefan Fink, Trainer des Fußball-Bezirksligisten HSV Neuwied, nach der 0:1-Niederlage.







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