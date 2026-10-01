Eigentlich hätte der HSV Neuwied genug damit zu tun, sich auf das Heimspiel gegen Mendig vorzubereiten, um wichtige Punkte einzufahren. Doch im Hintergrund schwelt die Debatte um das abgebrochene Heimspiel gegen Güls. Jetzt gibt es Neuigkeiten.
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Chancen waren mehr als genug da, aber der Ball wollte einfach nicht über die Torlinie der SG 2000 Mülheim-Kärlich II. „Das Spielglück war nicht auf unserer Seite. Das muss man sich erarbeiten, und zwar über einen längeren Zeitraum. Am Sonntag haben wir damit angefangen“, sagt Stefan Fink, Trainer des Fußball-Bezirksligisten HSV Neuwied, nach der 0:1-Niederlage.