Fink-Team muss nach Oberzissen HSV Neuwied: Wechsel im Tor und beim Untergrund René Weiss 26.09.2025, 12:50 Uhr

i Nicht auf Kunstrasen, sondern auf natürlich gewachsenem Untergrund geht es für Giovanni Landi (in Weiß) und den HSV Neuwied in Oberzissen um Punkte. René Weiss

Vom Glück verfolgt sind die Fußballer des HSV Neuwied aktuell nicht. Geht es nach Trainer Stefan Fink, dürfte sich das am Sonntag in Oberzissen gerne ändern. Definitiv ändern wird sich was im Tor der Neuwieder.

Neuer Untergrund, neues Glück? Erst zum zweiten Mal in dieser Punktrunde tritt der HSV Neuwied in seinem Auswärtsspiel beim SV Oberzissen am Sonntag ab 15 Uhr auf Naturrasen an. „Fußball spielen kann man auf jedem Untergrund“, will Trainer Stefan Fink diese Thematik nicht überbewerten.







