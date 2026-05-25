Gäste siegen mit 6:4 HSV Neuwied und SG Augst lassen es noch einmal krachen René Weiss 25.05.2026, 10:40 Uhr

i Ein wildes Spektakel lieferten sich die SG Augst Eitelborn (rote Trikots) und der HSV Neuwied zum Saisonabschluss in der Bezirksliga Mitte. Mit 6:4 setzte sich die SG in Neuwied durch. Jörg Niebergall

Im Bezirksliga-Spiel zwischen dem HSV Neuwied und der SG Augst war noch mal eine Menge geboten. Letztlich setzten sich die Gäste in einem rassigen Duell mit 6:4 durch.

Zehn Tore, elf Gelbe Karten, einmal Gelb-Rot – für den HSV Neuwied und die SG Augst Eitelborn ging die Saison 2025/26 in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit einem wilden Spektakel zu Ende. Irgendwie passend zum Wochenende der Heddesdorfer Pfingstkirmes hatte diese Begegnung einen kunterbunten Jahrmarkt-Anstrich mit Schießbuden und ergebnismäßiger Achterbahnfahrt.







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