Fink-Elf muss nach Binningen HSV Neuwied sucht die Balance aus Spektakel und Erfolg René Weiss 30.10.2026, 11:58 Uhr

i Wenn der HSV Neuwied um seinen langjährigen Oberligaspieler Jannik Finkenbusch (links) auf Touren kommt, gibt es , Justin Buczek (Ahrweiler) René Weiss

Wer Spektakel sucht, ist beim HSV Neuwied bestens aufgehoben. Doch das offene Visier als Markenzeichen wird manchmal zum Hindernis, wenn es darum geht, einen Erfolg rein mit Grundtugenden zu verteidigen. Das könnte auch in Binningen gefragt sein.

Stefan Fink mag das offene Visier, das der fußballerischen DNA seiner Mannschaft entspricht. „Wir wollen Fußball spielen, nach vorn gerichtet agieren, Spaß am Spiel haben“, sagt der Trainer des in der Bezirksliga Mitte beheimateten HSV Neuwied.







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