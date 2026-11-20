In guten wie schlechten Zeiten HSV Neuwied setzt nach 1:7-Klatsche auf Zusammenhalt René Weiss 20.11.2026, 12:49 Uhr

i Am ersten Spieltag führte der HSV Neuwied (links Fabian Weber) gegen den FC Rot-Weiss Koblenz II (rechts Vladislav Helmert) mit 4:1, musste sich am Ende aber mit einem 4:4 begnügen. Dieses Erlebnis sei vielleicht „eine Extramotivation, es diesmal besser zu machen“, hofft HSV-Trainer Stefan Fink. René Weiss

Acht Tore gab es zuletzt bei der 1:7-Klatsche des HSV Neuwied gegen die SG Augst, acht Tore fielen auch am ersten Spieltag zwischen dem HSV und Rot-Weiss Koblenz II. Damals führte Neuwied 4:1, am Ende stand es 4:4. Jetzt kommt es zum Wiedersehen.

„Seid ihr jetzt fertig?“ Mit genau dieser Frage wurde Stefan Fink am Sonntagnachmittag von der jungen Dame vor dem Vereinsheim der SG Augst Eitelborn konfrontiert, nachdem die letzten Spieler des HSV Neuwied die Kabine des Neuhäuseler Augst-Stadions verlassen hatten.







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